domenica 30 novembre 2025
Bari, alta tensione tra tifosi e calciatori sull’aereo al rientro da Pisa: rissa sfiorata, intervengono le forze dell’ordine

Clima teso dopo la sconfitta dei biancorossi (alla prima di Vivarini) per 5-0 contro l'Empoli. La hostess costretta a richiamare all'ordine
2 min
Bari

Bari

Alta tensione tra il Bari e il proprio pubblico. Al Castellani, i biancorossi hanno perso per 5-0 contro l'Empoli: peggior ritorno immaginabile sulla panchina biancorossa per Vincenzo Vivarini. Un risultato che ha scatenato la contestazione sotto il settore ospiti al fischio finale. Proteste che sono proseguite sul volo che da Pisa avrebbe riportato la squadra a Bari. A bordo dell'aereo ha avuto luogo un duro faccia a faccia tra giocatori e altri tifosi presenti.

Toni forti tra alcuni giocatori del Bari e i suoi tifosi: intervengono le forze dell'ordine sull'aereo

Come emerge da più video diffusi sui social, sull'aereo che ha riportato i giocatori del Bari nel capoluogo pugliese aveva a bordo anche molti tifosi biancorossi. Una co-presenza che ha portato a grande tensione tra le parti. Toni forti, tifosi infuriati. Un clima teso che ha costretto prima la hostess a fare un richiamo, quindi all'intervento delle forze dell'ordine, con il volo che è partito con un'ora di ritardo. Attualmente il Bari si trova in piena zona playout, con 13 punti conquistati in 13 partite, con da recuperare la sfida contro la Juve Stabia.

Tutte le news di Bari

Il ritorno di Vivarini

