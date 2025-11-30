Bari, alta tensione tra tifosi e calciatori sull’aereo al rientro da Pisa: rissa sfiorata, intervengono le forze dell’ordine

Alta tensione tra il Bari e il proprio pubblico. Al Castellani, i biancorossi hanno perso per 5-0 contro l'Empoli: peggior ritorno immaginabile sulla panchina biancorossa per Vincenzo Vivarini. Un risultato che ha scatenato la contestazione sotto il settore ospiti al fischio finale. Proteste che sono proseguite sul volo che da Pisa avrebbe riportato la squadra a Bari. A bordo dell'aereo ha avuto luogo un duro faccia a faccia tra giocatori e altri tifosi presenti.