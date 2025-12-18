Luigi De Laurentiis: "Voglio vedere il Bari in Serie A. Futuro? Lavoro per trovare un socio serio"

In vista della sfida Bari-Catanzaro di domani sera, DAZN ha proposto una nuova puntata di Professione Presidente, il format condotto da Eleonora Incardona. Protagonista dell’episodio è Luigi De Laurentiis , che ha confermato l’intenzione di trovare un partner affidabile per riportare il Bari in Serie A: " Ho sempre detto che sto lavorando per trovare un socio serio e solido che possa affiancarmi per puntare in alto. Voglio vedere questa squadra in Serie A . I tifosi saranno i primi a sapere quando ci sarà il partner giusto da presentare a questa piazza".

Bari, Luigi De Laurentiis: "Il ricordo più bello..."

Il numero uno del club ha poi commentato gli obiettivi stagionali: "Siamo ripartiti per ricostruire una squadra dopo anni in cui abbiamo perso una finale playoff… Quest’anno siamo ripartiti costruendo una squadra completamente nuova, ma poi abbiamo avuto tante difficoltà". Sul legame con Bari e i tifosi: "Ho costruito questo club da zero, dalle ceneri. Nessuno più di me vuole che questa storia si chiuda a lieto fine. Bari per me è una seconda casa. Oggi dispiace vedere uno stadio vuoto…". Infien, sul momento più emozionante: "Il ricordo più bello è stato sicuramente la partita con il Latina, in cui è arrivata l’ufficialità della vittoria del campionato…È stato un momento incredibile".