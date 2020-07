Roberto Insigne: "Io con Lorenzo, un sogno. Inzaghi? Ha spaccato la lavagna"

NAPOLI - Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato a Radio Punto Nuovo: “Inzaghi dopo il primo tempo contro il Crotone ha rotto la lavagna negli spogliatoi. Dobbiamo a lui la vittoria del campionato con 7 giornate di anticipo: il mister non molla mai, ci mantiene sempre sul pezzo, noi lo stimiamo molto. Lui e Gattuso sono simili, carismatici e grintosi allo stesso modo". L'ex centravanti del Milan ha stregato i suoi discepoli: "Pippo ci dice sempre che per vincere tutto quello che ha vinto e per aver segnato tanti gol in Serie A ha sempre dato qualcosa in più degli altri, in partita e in allenamento. È molto fissato sulla sua alimentazione e sulla nostra, lo seguiamo veramente tanto. Se lo segui come si deve e fai quello che dice, vinci un campionato con 7 giornate d'anticipo contro squadre di alto calibro". Il tutto senza avere un bomber da 30 reti: "Ma abbiamo fatto tutti dai 7 ai 10 gol". Importante anche avere un leader esperto in campo: "Christian Maggio è una persona che stimo tantissimo, come uomo e come calciatore".

Benevento, grande festa in città per la promozione in Serie A

Nella prossima stagione i giallorossi si ritroveranno ad affrontare la Serie A: "Ho ancora due anni di contratto con il club, l'idea è quella di sfondare nel campionato maggiore, poi non so cosa pensa Inzaghi. Anche Vigorito ed il ds Foggia mi hanno dimostrato tanto, spero di riuscire a ricambiare un po' della fiducia che hanno nei miei confronti. Sicuramente se dipendesse da me, giocherei il tutto e per tutto in Serie A, ma sta a loro decidere". Sui prossimi obiettivi, Insigne vola alto: "Per il clima, la società, possiamo lottare anche per l'Europa League, ma poi scendi in campo e la situazione cambia. Sicuramente ci saranno tanti acquisti. La nostra rosa è ampia, ma va ulteriormente migliorata con giocatori di peso: 4-5 innesti per farci vivere una stagione tranquilla. Con Inzaghi sono migliorato in fase difensiva giocando con il 4-4-2, il mio obiettivo è arrivare a 10 gol, sto a 7 e l'anno scorso ne ho fatti 8". Chiusura su Lorenzo, l'amato fratello in forza ala Napoli: "L'ho sentito ieri sera per raccomandargli di segnare ancora stasera. Quando gioca lo guardo in TV e lui fa lo stesso con me. L'ho sentito carico, il Napoli sta bene deve continuare così. Giocare insieme? Un sogno che avevo da bambino, già sarà tanto giocarci contro e scambiarci la maglia l'anno prossimo".