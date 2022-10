Debutta Cannavaro contro l’Ascoli: "Benevento, riparti"

BENEVENTO - Le emozioni non conoscono ragioni. Lo sa bene Fabio Cannavaro, che chiude dietro di sé i bauli ricolmi di gloria e si tuffa in un'avventura inedita che segna un nuovo inizio. Lui in Italia non ha mai allenato, men che meno in una B che sfugge a ogni pronostico. Prende una squadra in corsa e prova a rendere concrete le ambizioni del suo nuovo presidente, a cui oggi farebbe volentieri un regalo di compleanno. Grazie alla sosta ha lavorato sul “suo” Benevento per due settimane, l’ha trovato un po’ giù di morale e con qualche elemento fuori condizione. Ma c’è l’Ascoli e l’ex campione del mondo proverà subito a infiocchettare un gentile cadeau per Vigorito e per gli 8 mila tifosi.

Serie B, la classifica Tanto lavoro «Abbiamo lavorato molto - esordisce il tecnico - ho provato a non riempire di nuove nozioni la testa dei calciatori. Non è facile, alla fine non ce l’ho fatta del tutto, ma ho cercato prima di ogni cosa di creare un ambiente sereno». Di formazione se ne parlerà prima della partita: «Non mi piace darla prima, in genere cerco di mischiare ogni giorno le cose. Qui ci sarà bisogno di tutti. Non dico niente di nuovo: c’è qualche giocatore fuori forma, qualcuno che deve abituarsi ai miei metodi. Ma ci sono anche 5 sostituzioni». Ha catechizzato i suoi, chiedendo loro di dare tutto quello che hanno: «Anche chi non è al meglio, può giocare una sessantina di minuti alla grande. Schiattarella? Anche se è un giocatore di esperienza, fa parte di un gruppo che va gestito in maniera particolare da qui a un mese. Non posso risolvere i problemi in una settimana, non ho la bacchetta magica».