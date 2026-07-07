Benevento, Beruatto nel mirino: inizia il ritiro ma il mercato resta attivo

Non può essere solo un caso che le tre neo promosse abbiano bruciato tutti sullo scatto e aperto la stagione dei ritiri della serie B . Il Benevento , a braccetto con Arezzo e Vicenza , si è preso già questo piccolo record, lasciandosi le vacanze alle spalle e tuffandosi con l'entusiasmo di una matricola in quello che sarà il suo sesto campionato in cadetteria.

Benevento, il punto sugli infortunati e gli acciaccati

Un gruppo folto quello radunatosi ieri mattina all'Imbriani, ma con qualche assenza che si spera possa scomparire in fretta. La più pesante quella di Pierluigi Simonetti, un giocatore capace di conferire equilibrio a tutta la squadra, ma che dovrà terminare la lunga convalescenza dopo l'intervento al crociato di febbraio e che dunque in avvio di stagione non sarà disponibile. Ieri mattina era volato a Barcellona per un consulto programmato col professor Cugat, il chirurgo che lo ha operato. Quando tornerà i preparatori lo tratteranno con cautela, accompagnandolo in un percorso di recupero personalizzato. Un percorso che toccherà anche a Giacomo Ricci, che ha subito lo stesso intervento il 19 dicembre: l'ex cosentino ha quasi tre mesi di vantaggio sul compagno e sui tempi di recupero questo conta tantissimo. Si è invece aggregato subito al gruppo Dino Mehic, l'italo bosniaco che ha subito un intervento di “ernia dello sportivo” il 26 marzo scorso. Lui ha sacrificato quasi tutte le sue vacanze sull'altare di un recupero completo e ora dovrebbe essere già pronto per la preparazione. Ieri mattina mancava anche Tony Prisco, che ha lamentato in questi giorni un piccolo fastidio alla schiena: stop precauzionale per lui.

Il brasiliano Logan ha firmato un triennale con il Benevento

Nessun problema fisico, ma una situazione da perfezionare per Luca Caldirola e Andrea Ceresoli. Il difensore di Desio deve rinnovare il contratto scaduto il 30 giugno: La trattativa si è rivelata più complessa del previsto, ma la società spera di risolvere tutto per fine settimana. Problemi di burocrazia per Andrea Ceresoli. Il Benevento non lo ha riscattato dall'Atalanta, ma ha rinegoziato il suo ingaggio. A trovare l'accordo sono stati i due presidenti, Vigorito e Percassi, che porteranno Ceresoli in giallorosso a titolo definitivo. Intanto ieri la società ne ha approfittato per far sottoscrivere il contratto al giovane brasiliano Logan (20), prelevato in via definitiva dall'America di Rio, che era già a Benevento da un paio di giorni accompagnato dai genitori: triennale per lui e poi subito in campo a sudare.

Benevento, il punto sul mercato

Ovviamente il Benevento non perde di vista i suoi obiettivi di mercato. Così Carli e i suoi stanno monitorando seriamente Pietro Beruatto (28), esterno sinistro di proprietà del Pisa, ma che nell'ultima stagione ha giocato nello Spezia (33 presenze, 2 gol). La trattativa è in corso, il giocatore piace a Floro Flores e lui stesso avrebbe espresso la sua disponibilità a vestire la maglia giallorossa. Un affare che si può condurre in porto.