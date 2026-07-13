Benevento, il gesto bellissimo: il 10% della campagna abbonamenti alla fondazione del piccolo Domenico
Il 10% degli incassi della campagna abbonamenti saranno destinati alla fondazione del piccolo Domenico: è il bellissimo gesto deciso dal Benevento di Oreste Vigorito. L'annuncio dell'iniziativa solidale è arrivato nel corso dell'evento Telesia for Peoples, che quest'anno è stato dedicato proprio alla fondazione Domenico Caliendo, in occasione del quale il presidente è stato premiato per l'impegno profuso negli anni nel Benevento Calcio. Domenico è stato ricordato con grande commozione dai genitori, presenti alla manifestazione.
L'annuncio di Vigorito, la commozione dei genitori del piccolo Domenico
E direttamente a loro si è rivolto Vigorito, dopo aver ricevuto il premio, rivelando la volontà di sostenere fattivamente la fondazione. Alla stessa, il Benevento Calcio donerà, dunque, il 10% degli incassi della campagna abbonamenti. Vigorito, inoltre, si è impegnato a erogare alla fondazione anche un contributo personale, attraverso la Ivpc.
Un gesto di generosità che ha strappato un lungo applauso, così come gli apprezzamenti dalla famiglia Caliendo, che ha promesso di essere presente allo stadio per assistere a una partita del Benevento, tornato in Serie B dopo tre anni.