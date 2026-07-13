Benevento, il gesto bellissimo: il 10% della campagna abbonamenti alla fondazione del piccolo Domenico

Il 10% degli incassi della campagna abbonamenti saranno destinati alla fondazione del piccolo Domenico: è il bellissimo gesto deciso dal Benevento di Oreste Vigorito. L'annuncio dell'iniziativa solidale è arrivato nel corso dell'evento Telesia for Peoples, che quest'anno è stato dedicato proprio alla fondazione Domenico Caliendo, in occasione del quale il presidente è stato premiato per l'impegno profuso negli anni nel Benevento Calcio. Domenico è stato ricordato con grande commozione dai genitori, presenti alla manifestazione.