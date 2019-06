Corini: "Tonali? È un giocatore già pronto, ma sarebbe meglio rimanesse qui ancora un anno"

NAPOLI - "Vogliamo costruire una squadra che possa competere in Serie A e fare il meglio possibile". Questo il diktat di Eugenio Corini, che ha appena (ri)portato il Brescia in serie A. Presente a Napoli per il Football Leader 2019, il tecnico delle rondinelle a parlato ai microfoni di Sky Sport. "Certo che resterò a Brescia, ho un contratto e mi confronto di continuo con il presidente. I miei giocatori per me sono sempre i migliori al mondo, ma cambiando la categoria è chiaro che si dovranno fare delle scelte. Tonali? Sarebbe importante per lui continuare un altro anno qui, ma ha già dimostrato di avere grandi doti. Mi ha stupito la sua maturità al primo anno vero giocato con continuità. GIà oggi è un calciatore completo". In conclusione Corini stila un bilancio della sua esperienza a Brescia: "Per me è stata una grande opportunità e condivido il merito della promozione con tutti: società, calciatori e tifosi, che ci sono sempre stati vicini. L'anno prossimo - ammette - sarà molto più difficile".

