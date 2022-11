Cellino confermato presidente del Brescia su decisione del CdA: il comunicato

BRESCIA - Massimo Cellino confermato presidente del Brescia. Lo ha deciso il CdA nella riunione convocata per oggi. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club biancazzurro: "Il C.d.a Brescia Calcio, su proposta del Consigliere Dr. Stefano Midolo e all’unanimità, ha deliberato di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione e poi di Presidente del C.d.a. il Sig. Massimo Cellino che in considerazione di quanto in precedenza ha accettato la nomina. In aggiunta, ha deliberato all’unanimità l’approvazione situazione patrimoniale intermedia al 30-09-2022 predisposta ai sensi art. 85 delle NOIF FIGC".