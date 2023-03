Brescia-Cagliari, Cellino nel mirino dei tifosi: "Riprendetevelo", "No grazie"

BRESCIA - Curioso siparietto a suon di sfottò andato in scena oggi tra le tifoserie di Brescia e Cagliari. La situazione in casa Rondinelle è complicata, sia dal punto di vista dei risultati in campo che da quello del sempre più sfilacciato rapporto tra la tifoseria e il presidente, Massimo Cellino. I sostenitori del Brescia hanno contestato fortemente il numero uno del club lombardo, esponendo uno striscione rivolto ai tifosi del Cagliari, ex club di Cellino: "Fateci un regalo, riportatelo sull'isola e chiudetelo sottochiave". La risposta della tifoseria cagliaritana non si è fatta attendere: "No, grazie".