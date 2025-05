Serie B, caso Brescia: le motivazioni non danno scampo a Cellino

Brescia, il tentativo

Il tentativo del Brescia di compensare con crediti d’imposta incautamente acquisiti dal gruppo Alfieri SPV srl, rivelatisi inesistenti alla verifica dell’Agenzia Entrate e, in ogni caso, inutilizzabili nelle modalità attivate, ha inchiodato il sodalizio bresciano alle proprie responsabilità. Inevitabile la penalizzazione che ha comportato la riscrittura della classifica con l’effetto immediato di far retrocedere le Rondinelle, salvare il Frosinone e cambiare lo spareggio salvezza, ora tra Salernitana e Samp con i campani meglio posizionati e col vantaggio della gara di ritorno all’Arechi e con due risultati utili su tre a disposizione. Il club di Iervolino, sia pure tardivamente, si è costituito come terzo interessato, con Frosinone e Samp, sostenendo le posizioni della Procura Federale e abbandonando le iniziali istanze temerarie al Collegio di Garanzia del Coni, come noto, competente a giudicare questioni di legittimità e non di merito e/o controversie riguardanti le iscrizioni ai campionati professionistici. Non a caso i provvedimenti cautelari richiesti dalla Salernitana sono stati respinti.

Brescia, le motivazioni

Tornando al caso Brescia, la tesi sostenuta dai legali di Cellino della “truffa patita”, è stata letteralmente smantellata dalle ampie ed esaustive argomentazioni addotte dai giudici del TFN presieduto da Carlo Sica. A differenza di quanto affermato dalla società, il collegio ha ritenuto corretto e tempestivo l’operato sia della Covisoc che dello stesso procuratore Chinè. Per quanto concerne, inoltre, la quantificazione della sanzione è stato ribadito il principio fissato sin dal precedente del Taranto nella scorsa stagione. Ovvero che ogni inadempienza comporta 2 punti di penalizzazione e che Irpef e Inps sono da considerarsi violazioni separate. Infine, il Brescia, secondo il TFN, aveva tutte le possibilità per verificare preventivamente l’affidabilità o meno del soggetto da cui aveva acquisito i crediti d’imposta risultati poi inesistenti e fasulli.

Brescia, il ricorso

Ora la sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte Federale d’Appello. Fermo restando che le date della disputa dei playout restano fissate per il 15 e il 20 giugno come ribadito dalla Figc a sostegno dalla Lega B presieduta da Paolo Bedin.