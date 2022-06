Liverani alza il velo e scopre il Cagliari

CAGLIARI - Fabio Liverani domani sarà presentato ufficialmente e svelerà il volto del suo Cagliari. Sarà senza dubbio una squadra combattiva e votata all’attacco come è nel dna del tecnico romano ma allo stesso tempo dovrà essere capace di reggere l’urto delle altre pretendenti per la serie A. I primi giorni della nuova settimana saranno decisivi per chiudere con le uscite e per rinforzare l’organico. Ci sarà da lavorare parecchio per dare a Liverani i rinforzi necessari a giocare un campionato tranquillo. Una squadra che giochi con intensità e che riconquisti presto i tifosi, sprofondati in una grande depressione, soprattutto dopo la retrocessione. Per quanto riguarda le entrate, praticamente chiusa la questione Di Pardo, il Cagliari spinge per Franco Esposito e aspetta di strappare alla concorrenza uno tra Lapadula o Coda. Intanto per il tecnico rossoblù ci sarà a disposizione Viola che porterà la sua esperienza. Un rinforzo importante ma non certo l’unico necessario ad una squadra che ha ancora bisogno di rattoppi nei ruoli più scoperti. Servono elementi in tutti i reparti, serve chiarezza sul portiere, per capire se Radunovic ha la fiducia di Liverani o no. Servirà un nuovo leader e salvo sorprese dovrebbe essere Deiola. Ma soprattutto sarà indispensabile ritrovare la voglia di combattere per la maglia.