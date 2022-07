Calciomercato Cagliari in stand-by, ma Liverani ha fretta 

CAGLIARI - Ha preso il via ieri con una doppia seduta (test atletici al mattino e lavoro in campo nel pomeriggio) diretta da Fabio Liverani il precampionato di un Cagliari ancora molto lontano dall’essere la squadra che il nuovo allenatore si aspetta di guidare. Ventisette i convocati anche se le prime defezioni hanno ulteriormente ridotto il gruppo a disposizione del tecnico rossoblù. Ancora assente Walukiewicz, di rientro dalla Polonia (mentre Obert è riuscito a unirsi al gruppo anticipando il viaggio verso la Sardegna) si è subito bloccato Zappa che è stato messo ko da una intossicazione alimentare, così come Radunovic che ha dovuto interrompere la seduta per un fastidio alla caviglia destra.

Stand-by

Ma non sono certo queste le assenze che preoccupano Liverani, che aspetta almeno un rinforzo, più probabilmente due, per reparto e occorrerebbe che questi raggiungessero la Sardegna quanto prima. Per ora il lavoro in campo è ancora agli inizi ma con il passare dei giorni, Liverani inizierà anche a mettere dentro i primi rudimenti tattici per plasmare il Cagliari a sua immagine e somiglianza.

Difesa

Ma potrà farlo solo ad organico completo perché, già a cominciare dalla retroguardia, la situazione non è certo rosea. Radunovic sarà il portiere titolare e su questo ci sono pochi dubbi, ma a preoccupare è tutta la linea. L’unico ruolo coperto, infatti, è quello del terzino destro, con Zappa e Di Pardo che, alternandosi, garantiranno la copertura della fascia per tutta la stagione. Vuoto totale a sinistra, va registrato anche il cuore della retroguardia con i soli Altare e Obert certi di restare, mentre ancora devono decidere sul loro futuro sia Goldaniga che Walukiewicz. Il nome di Federico Barba è stato spesso accostato al Cagliari ma anche il ritorno di Dario Del Fabro potrebbe essere un’opzione per cercare di puntellare un reparto in grande emergenza. A sinistra, l’intervista Franco Carboni potrebbe essere una prima, ma non unica, soluzione.

Mediano cercasi

Con Deiola pronto a farsi carico della fascia di capitano (anche se dovrà vedersela con Pavoletti) e Viola, è caccia aperta a un altro giocatore di qualità in mezzo. A togliere le castagne dal fuoco a Liverani potrebbe essere una sua vecchia conoscenza come Jacopo Petriccione che con il Crotone in serie C, non vuole perdere la categoria. Capozucca è al lavoro anche su altri fronti perché non ha mollato la presa su Florenzi dal Cosenza, pur sondando il terreno anche per Valoti con il Monza. Il casting resta aperto ma fino a quando non si definirà il destino degli ultimi partenti, la situazione resterà bloccata.

Bomber non per caso

E con la scelta di Pavoletti di spalmarsi l’ingaggio su tre stagioni, resta da capire come completare il reparto che più di tutti è stato decimato dopo la retrocessione. La frenata su Lapadula impone altre scelte ma più passa il tempo e minore è la possibilità di trovare attaccanti liberi. La soluzione interna di Matteo Tramoni con un altro giovane a completare il tridente sembra azzardata e per questo tutte le piste restano ancora aperte.