Joao Pedro-Galatasaray, serve un altro incontro. E il Torino resta alla finestra

Appuntamento confermato. Oggi, alle 15:00, una delegazione del Galatasaray ha incontrato il Cagliari per chiudere definitivamente l’affare Joao Pedro dopo i contatti dei giorni scorsi. Il club turco ha fatto un passo in avanti, ma servirà almeno un altro rilancio per soddisfare le richieste dei sardi, che partono da una valutazione di 6 milioni. Il Galatasaray ripartirà domani in serata per Istanbul. Il Torino, ricordiamolo, resta alla finestra ma ora sa che deve presentare un'offerta entro le prossime 48 ore.