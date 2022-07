Cagliari, Rog porta rinforzi: ecco Murru e Verre

CAGLIARI - Franco Carboni ha completato le visite e da ieri è ufficialmente un giocatore del Cagliari che lo ha preso con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per l’Inter. Un tassello importante e promettente che, già in campo da ieri pomeriggio, permetterà di chiudere una breccia importante sulla corsia mancina dove ora il Cagliari potrebbe completare il discorso puntando al ritorno di Nicola Murru . La società isolana è al lavoro per cercare di trovare una collocazione a Marko Rog al quale la B sta parecchio stretta. La corsa al prossimo mondiale della mezz’ala croata sembra rendere impossibile un campionato tra i cadetti e allora la soluzione potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti con la Sampdoria. In Sardegna arriverebbe Kristoffer Askildsen ma il discorso potrebbe abbracciare anche Murru e soprattutto Valerio Verre .

Caccia ai rinforzi

Mentre, infatti, Fabio Liverani lavora intensamente al progetto tecnico, il ds Capozucca fa i salti mortali per regalargli qualche rinforzo. Il prossimo sarà il centrocampista in forza al Maribor, Antonietta Makoumbou che già domani potrebbe arrivare in Sardegna. Il giocatore congolese è ormai in uscita dal club sloveno e la società isolana è quella che con maggiore intensità ha cercato di portarlo tra le sue fila. Ma al lavoro in entrata è stato affiancato anche un lavoro psicologico su qualcuno dei possibili partenti. Da Nandez a Joao Pedro, il Cagliari sta tentando di trattenerli provando a puntare sulla loro voglia di riscatto. Le parole di Pavoletti la scorsa settimana hanno aperto uno spiraglio e anche un video circolato su Facebook con El Leon che ha dato appuntamento a un tifoso rossoblù alla prima uscita ufficiale del Cagliari, stanno alimentando la possibilità che rimandino il loro addio. Così come Pereiro che è stato investito del ruolo di valore aggiunto da Liverani dopo il primo test di domenica. Avere l’uruguaiano in grande spolvero potrebbe essere un grande vantaggio per il Cagliari.

Arresti e indagini

C’è anche l’attuale dirigente ed ex calciatore del Cagliari, Andrea Cossu tra gli indagati dalla Polizia del capoluogo sardo che gli contesta il concorso esterno all’associazione a delinquere. All’interdizione dalla funzione di dirigente chiesta dal PM non è seguito un provvedimento del GUP che non ha ritenuto ci fossero le esigenze sufficienti. Trentatré le misure cautelari adottate nell’operazione “Frari” (fratello in sardo) con la quale sono stati contestati a un gruppodi tifosi, atti come associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro l’ordine pubblico, la persona e il patrimonio in occasione di manifestazioni sportive, oltre che di spaccio di stupefacenti. I fatti contestati risalgono dall’autunno 2018 all’ultima stagione. Le misure hanno portato alla custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari o l’obbligo di firma.