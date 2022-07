"Cagliari, vi svelo il progetto definitivo per il nuovo stadio"

CAGLIARI - Pian piano il sogno diventa realtà. Anche se per la posa della prima pietra ci vorrà ancora del tempo. Ma il nuovo stadio del Cagliari è più che un’idea, un qualcosa che va oltre un progetto e che ora inizia a prendere forma dopo la presentazione negli uffici del Comune del capoluogo sardo del progetto definitivo. Una struttura all’avanguardia, capace di ospitare 25.200 tifosi ma modulabile fino a 30.000 posti per ospitare anche le competizioni internazionali, aperta tutto l’anno, con un albergo a quattro stelle, un centro congressi, un ristorante e una struttura wellness per dare a tutto il quartiere di Sant’Elia un nuovo lustro. «Abbiamo avuto dei risultati record per lo stadio provvisorio e ora speriamo di riuscire entro il 2025 a regalare ai tifosi la nuova casa del Cagliari». A dirlo con grande entusiasmo è Stefano Signorelli , consigliere d’amministrazione rossoblù ma soprattutto delegato per le questioni stadio.

Quali i prossimi passaggi?

«Voglio premettere che abbiamo sempre condiviso ogni fase progettuale con il Comune perché la nostra idea è sempre stata quella di presentare un prodotto autorizzabile. Avevamo agito così anche in passato per la realizzazione della attuale Unipol Domus, un’operazione incredibile grazie alla collaborazione di tutti».

Quindi, ora che succede?

«In parallelo, verrà avviata la Conferenza di Servizi che porterà alla dichiarazione di pubblica utilità e sarà necessario un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale in quanto abbiamo chiesto un’integrazione del contributo pubblico per rendere sostenibile il piano economico dell’opera. Questa fase dovrà chiudersi entro sei mesi quindi diciamo per gennaio 2023. Ora siamo nelle mani della pubblica amministrazione».

Quali le insidie di questa fase?

«Potrebbero essere richieste delle integrazioni sulle quali dovremo essere rapidissimi per non far allungare i tempi. Poi ci sarà il bando internazionale da novanta giorni quindi intorno a fine aprile, se dovessimo vincere noi la gara, potremmo avere in mano l’autorizzazione per iniziare i lavori».

Con la posa della prima pietra.

«Calendario alla mano, al termine della prossima stagione, tra maggio e giugno 2023, se tutto filasse liscio, potremmo iniziare con la prima fase che prevede la demolizione del Sant’Elia per poi iniziare la costruzione del nuovo impianto. A quel punto ci vorranno circa 25 mesi di lavori per avere lo stadio pronto».

Perché il condizionale?

«Perché ci sono delle variabili che potrebbero allungare i tempi e perché dopo la fine della costruzione ci vorranno le autorizzazioni come quella della Commissione Provinciale di vigilanza. Noi abbiamo fatto questi calcoli con l’augurio che non ci siano sorprese».

C’è i rischio che con i tanti rincari, la spesa sia incontrollabile?

«Storicamente non viviamo un periodo molto favorevole per questo tipo di investimenti. Siamo partiti con cifre più basse e siamo arrivati ad un costo totale che si aggira intorno ai 150 milioni di euro che diventano 200 con gli oneri e l’IVA».

Come sarà il nuovo stadio?

«Una struttura pensata come ad un catino verticale, con estrema attenzione alle regole sulla sicurezza, ma allo stesso tempo studiata per il benessere del tifoso. La visione del campo sarà ottimale da ogni punto degli spalti. Abbiamo curato in modo particolare il comfort e l’acustica affinché si crei un clima partita che sia valore aggiunto per la squadra. Dobbiamo cambiare modo di vivere lo stadio perché il tifoso deve essere stimolato ad assistere fisicamente ad un evento. Altrimenti preferirà sempre la tv e il divano».

Potrà diventare il fiore all’occhiello della città?

«Intanto darà valore a tutto il quartiere che potrà avere un indotto importante».

Il futuro della Unipol Domus?

«Al suo posto doveva sorgere l’area commerciale ma dopo il cambio di rotta, una volta terminato il nuovo stadio, verrà smantellata e l’area sarà restituita al Comune».