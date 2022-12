Cagliari, Pavoletti non ci sta: "I gestacci dei tifosi dopo una vittoria? Questo è troppo"

CAGLIARI - Una vittoria dolceamara. Così si può definire il ritorno al successo del Cagliari in Serie B che non otteneva i tre punti da ben 7 giornate. Nel 3-2 contro il Perugia di Castori ci ha messo del suo Leonardo Pavoletti, autore di una doppietta. Ma l'attaccante dei sardi a fine partita si è sfogato dal momento che non ha gradito alcuni gesti e atteggiamenti da parte del pubblico di casa: "Non me l'aspetto di trovare gente che ti fa i gestacci, soprattutto dopo una vittoria. Lo hanno scritto anche sui social, è un livello che non va bene. Sicuramente abbiamo diversi problemi, magari siamo molto scarsi. Però il cuore e la voglia non sono mai mancati”