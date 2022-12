Cagliari, piano economico da 157 milioni per il nuovo stadio

CAGLIARI - C' è un nuovo piano economico per lo stadio di Cagliari: l'impianto del futuro costerà, Iva esclusa, 157,4 milioni di euro. Sono le cifre diffuse in una nota dal club rossoblù. L'aggiornamento del piano economico-finanziario è stato consegnato al Comune di Cagliari. È l'investimento per il progetto promosso dalla società e dal partner industriale Gruppo Costim. Circa 21 milioni riguardano le somme a disposizione della stazione appaltante e gli oneri di sicurezza. Le risorse finanziarie a sostegno: circa 100 milioni, tra debito bancario e mezzi propri, a carico del soggetto aggiudicatario della gara pubblica di assegnazione del progetto. Più 60 milioni di contributi pubblici- ipotizzati, spiega la nota del club- per l'equilibrio economico-finanziario del piano, 10 dei quali (già deliberati dal Comune di Cagliari) come rimborso per la demolizione dell'attuale stadio Sant'Elia. L'aggiornamento è stato effettuato con Monitor Deloitte, financial advisor sugli aspetti economici del piano, e con il supporto di Chiomenti, studio legale che ha curato ogni aspetto giuridico dell'iniziativa.