Il Cagliari a Ranieri: accordo ai dettagli

CAGLIARI - Ormai si tratta solo di dettagli. Ma tra il Cagliari e Claudio Ranieri l’accordo è alle porte . Il tutto in una trattativa non semplice che è andata per le lunghe visto che questa volta non ci si potevano permettere ulteriori errori. Prima è toccato al DS Nereo Bonato incontrare il tecnico romano per le questioni tecniche della rosa, poi è stata la volta del presidente Tommaso Giulini che ha raggiunto la Capitale, mercoledì, per provare a chiudere la partita di persona. E ieri, con il patron isolano di nuovo ad Assemini, è stata la volta dell’AD rossoblù, Carlo Catte, che ha attraversato il Tirreno per mettere a punto le ultime questioni con l’entourage del tecnico del Testaccio, affiancato dal DS Bonato. Ma già il fatto che i collaboratori di Ranieri stiano limando i dettagli con la dirigenza isolana va tradotto con un primo via libera di massima da parte dell’allenatore romano .

Verso la firma

Lo stallo si è prolungato più del previsto ma considerato il momento delicatissimo della squadra isolana, forse una situazione del genere era prevedibile. Lo conferma il fatto che per tre giorni dal benservito a Fabio Liverani, il Cagliari è rimasto senza allenatore. Claudio Ranieri è stato da subito la prima scelta, ma la società e il tecnico non hanno trovato l’accordo. Quello tecnico, sui rinforzi che occorrerebbero alla squadra isolana, sarebbe un passo superabile. Resta solo da arrivare all’intesa sulla durata del contratto (giugno 2024?) e soprattutto sull’ingaggio dell’allenatore romano che si aggirerebbe poco sotto i due milioni di euro. Un milione e mezzo più un importante premio in caso di promozione è stata la controproposta isolana. E su queste cifre si tratta di trovare una via di mezzo che possa accontentare entrambe le parti. Fermo restando che Ranieri ha posto come condizione indispensabile l’arrivo di 3-4 giocatori di qualità per puntellare una rosa non molto competitiva a quanto dice la classifica.

L’attesa

La fumata bianca potrebbe arrivare nella nottata o al massimo durante la giornata di oggi ma a questo punto difficilmente il nuovo allenatore del Cagliari sarebbe in panchina lunedì. Lascerebbe chiudere il girone di andata allo staff interno coordinato da Roberto Muzzi per poi prendere le redini del gruppo durante la sosta. Un lasso di tempo esiguo ma probabilmente sufficiente per iniziare a dare una nuova connotazione tattica (4-4-2?) alla squadra ma soprattutto una differente anima allo spogliatoio. L’amore nei confronti dei colori rossoblù avrà il suo peso specifico al timone della compagine, così come certamente lo ha avuto nella scelta di tornare in Sardegna. E magari chiudere la lunga carriera da allenatore proprio da dove era stato lanciato più di trent’anni fa. Ma fino a quando non arriverà la tanto attesa firma, seppure con cauto ottimismo, ci sarà da pazientare. Ci sono tanti piccoli intoppi da superare prima che la questione sia chiusa definitivamente e che possa partire la nuova avventura cagliaritana di un Claudio Ranieri che ha ancora grande voglia di rimettersi in gioco.