Se Gigi Riva dice a Ranieri: "Sei uno dei nostri, farebbe molto piacere se tornassi"

Se mai Claudio Ranieri avesse avuto ancora qualche dubbio sull'offerta del Cagliari, ci ha pensato Gigi Riva a spazzarlo via. Leggenda Rossoblù e presidente onorario dei rossoblù, Rombo di Tuono ha parlato con unionesarda.it e ha pronunciato parole importanti: "Ranieri è uno dei nostri, deve solo avere la forza e l'entusiasmo per accettare la nuova sfida sarda. Per un allenatore del suo calibro, quella di Cagliari è una sfida che vale la pena di essere affrontata. Ranieri è già stato qui, ha ottenuto grandi risultati perché ha portato la squadra in Serie A dalla Serie C e l'ha pure salvata. Ma deve avere entusiasmo lui per primo ed essere in grado di trasmetterlo all'ambiente. La squadra va solo rimessa in carreggiata, forse deve recuperare un po' di amor proprio. Non vedo un gruppo nei guai, come alcuni tendono a definire il Cagliari. Ranieri può riuscire a riportare l'entusiasmo tra le gente perché, lo ribadisco, è uno dei nostri. Capisco che siamo davanti a una trattativa complessa, nella quale non è giusto intromettersi, ma a farebbe molto piacere che tornasse". La presa di posizione di Riva, così autorevole e così significativa, rafforza la scelta di Giulini il quale non intende lesinare nessuno allo scopo di "rimettere in carreggiata" il Cagliari, per usare il lessico del presidente onorario. L'organico rossoblù è di ottima qualità tanto che, sulla carta, alla vigilia del campionato la formazione isolana era stato legittimamente annoverata tra le favorite per la promozione. Tuttavia, la storia della B insegna quanto il blasone, il prestigio, la tradizione, a volte non siano sufficienti per garantirsi a priori il ritorno nella massima serie. Soprattutto in questa edizione del torneo, più che mai competitivo Campionato d'Italia, più che mai baciato dal consenso dei tifosi, ritornati in massa negli stadi. Reso merito a Liverani, il quale ha profuso il massimo impegno e la massima professionalità nell'esperienza rossoblù, ma non è stato assistito né dalla fortuna né dai risultati, Ranieri per il Cagliari è l'uomo giusto al momento giusto. Ci sono 20 partite da giocare e 60 punti a disposizione per invertire la rotta. E, con il viatico di Gigi Riva, il grande allenatore romano può realizzare l'impresa.