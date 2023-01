Ranieri incorona De Rossi: le parole d'affetto del tecnico del Cagliari

ROMA - Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida alla Spal di Daniele De Rossi, commentando con queste parole l'operato dell'ex giallorosso: "È stato un giocatore importante per la Roma, per me, e sono anche certo che diventerà un allenatore importante. Ma ora penso alla Spal, che è un ottima squadra, ho qui un po' di dati: per duelli vinti è prima in campionato, e lo stesso per passaggi riusciti, è la squadra che riesce a concretizzare la maggior parte delle azioni che crea, tocca il 79% di questa statistica... creano molto, sbaglia poco. E aggiungo che con l'arrivo di De Rossi ha fatto meglio fuori casa, subendo poco e vincendo in casa del Parma e della Reggina, oltre poi a non incassare gol lontano dal Mazza da 319'. Ci sarà da stare con le antenne super dritte".