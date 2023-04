Nandez a tutto Cagliari: “Testa e cuore per la A”

Spazio al prolungamento del contratto che scadrà nel 2024? «Cerco di concentrarmi giorno per giorno, senza pensare al futuro. Abbiamo un obiettivo per noi, la città e la Sardegna: speriamo finisca come deve finire e poi si potrà parlare di tutto». Non sono da escludere altri cinque anni nell’Isola? «Magari facciamo tre perché inizio a essere vecchio (ride, ndc). A Cagliari ti fanno sentire un giocatore importante ma anche una persona normale, ti stanno vicini e ti mostrano tutto il loro affetto senza esagerare. Mi sento uno di voi». È presto, ma come si vede da “pensionato”? «Mi piace molto la natura. Mi immagino in una fattoria ad allevare cavalli e mucche. Ora mi limito a girare la Sardegna in camper, quando posso. Ho scoperto Cala Gonone, la Gallura, Tuerredda e altri posti meravigliosi».

«Chi può dirlo? Certo se pensassi di dover andare via, sarebbe dura. Ora posso dire di avere più amici qui che in Uruguay. In Sardegna ho trovato anche l’amore: Sara, la mia fidanzata. Una sarda che mi ha cambiato la vita, sono molto felice e questo è molto importante».

rmai mi sento sardo». Nahitan Nandez non ha dubbi. Il presente (e magari il futuro) dice Cagliari e Sardegna e le confermano le 120 presenze in rossoblù, la squadra con la quale ha giocato per più tempo in carriera.

Ha avuto diversi ammiratori ma niente si è mai concretizzato. Perché?

«Una delle prime domande quando sono arrivato è stata sul mio futuro. Quasi come se in tanti avessero la sensazione che sarei stato di passaggio. Ma col cuore e l’anima mi sento mezzo sardo».

Che effetto le ha fatto essere il giocatore più pagato nella storia del Cagliari?

«Da una parte una grande soddisfazione ma allo stesso tempo una responsabilità. Io ho sempre pensato a dare tutto in campo al di là dei soldi perché quando entro in campo, dimentico il resto».



Però, ha tanti corteggiatori…

«Fa piacere ma io sono sempre stato l’ultimo a pensarci perché per me sarebbe stato difficile andare via. E poi c’è la ferita della retrocessione…».



Ancora aperta?

«Mi ha toccato il cuore. A me e a tutti quelli che sono rimasti. Mi sono sentito in debito con la nostra gente».



Non resta che riportare il Cagliari in A per poi programmare un altro futuro…

«Non mi aspettavo un torneo così duro e all’inizio abbiamo fatto fatica, soprattutto a calarci nella nuova realtà. Ma mi sembra che la squadra abbia trovato la strada giusta».



Merito di Ranieri?

«Grande allenatore, persona tranquilla, dà grande serenità. Dobbiamo solo pensare a dare il massimo. Mi piace l’importanza che lui dà al gruppo. È arrivato ed eravamo spaesati ma ci ha messo poco per farci capire che abbiamo i numeri per rappresentare l’Isola».