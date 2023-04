Plusvalenze, la Procura della Corsica indaga sul Cagliari

CAGLIARI - La cessione dei fratelli Matteo e Lisandru Tramoni dall'Ajaccio al Cagliari è al centro di un'inchiesta della procura corsa che coinvolge anche quella di Cagliari. La notizia, pubblicata sul quotidiano L'Unione Sarda, arriva pochi giorni prima della sfida tra i rossoblù e il Pisa, squadra dove ora giocano i due calciatori, il primo centrocampista, il secondo attaccante. Arrivati a Cagliari nell'estate del 2020 erano stati poi ceduti al club toscano nell'agosto 2022. Ed è proprio sul passaggio dal club corso a quello sardo che ha puntato il faro la magistratura corsa sospettando che il valore dei due calciatori possa essere stato gonfiato. Da qui l'apertura di un'inchiesta in Corsica con l'iscrizione nel registro degli indagati di due persone e la richiesta ai magistrati della procura cagliaritana, attraverso un "ordine di indagine europeo", di eseguire alcuni approfondimenti investigativi. Come persone informate sui fatti sono stati così sentiti diversi dirigenti rossoblù, tra i quali il presidente Tommaso Giulini e l'allora direttore sportivo Stefano Capozucca. Al momento a Cagliari non risultano essere state avviate indagini autonome. La procura del capoluogo sardo invece, dopo la trasmissione degli atti da Torino, sta indagando sulla vendita di un giocatore della Juventus, Alberto Cerri, al Cagliari. Il fascicolo, aperto per ora senza indagati, ipotizza il reato di falso in bilancio.