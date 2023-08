Palanca, i più bei regali di Catanzaro per i suoi 70 anni

Palanca, i numeri del 'Piedino d'Oro'

Proprio per questo, l'attaccante venne ribattezzato Piedino d'Oro o Piede di Fata dai sostenitori di quel meraviglioso Catanzaro del presidente Nicola Ceravolo allenato da Gianni di Marzio, con Ranieri, Silipo, Banelli, Spelta e tutti gli altri; o di quell'altro Catanzaro, allenato da Carlo Mazzone del 3-1 all'Olimpico sulla Roma, con tripletta di Palanca. Qui si parla di un attaccante che ha scritto pagine splendide per gli almanacchi del nostro calcio: 597 presenze e 210 gol in carriera (367 partite nel Catanzaro e 137 gol); 36 gare e 22 gol in Coppa Italia; 4 volte capocannoniere: nel 1973/74 con il Frosinone in Serie C (18 reti in 38 partite); nel 1977/78 con il Catanzaro in Serie B (18 reti in 32 partite); nel 1978/79 con il Catanzaro in Coppa Italia (8 reti in 7 partite); nel 1986/87 con il Catanzaro in C1 (17 reti in 29 partite). Si aggiungano le tre promozioni, tutte con il Catanzaro: nel 1975/76 e nel 1977/78 dalla Serie B alla Serie A; nel 1986/87 dalla C1 alla Serie B. Non si stenta a capire perché, a Catanzaro sia stata festa grande per Palanca e perché il sindaco della città calabrese, Nicola Fiorita, proclamandolo cittadino onorario, abbia affermato: "Palanca è stato l’eroe di Catanzaro e di tutta la Calabria, è stato un laboratorio di sogni, un paladino delle nostre speranze, un rifugio delle nostre angosce, è stato molto di più di un calciatore". Nel commosso ricordo di Carlo Mazzone e di Francesco Scorsa, fra gli altri erano presenti Adriano Banelli e Tato Sabadini; i dirigenti e lo staff tecnico del Catanzaro di oggi, con il direttore sportivo Diego Foresti che ha consegnato a Palanca la maglia n.11, ufficialmente ritirata. Negli store del club ne verranno vendute soltanto undici e potete immaginare quanto la corsa al cimelio sia subito impazzata. Palanca ha raccontato che il primo a telefonargli per i suoi 70 anni sia stato Claudio Ranieri. Tutto si tiene.