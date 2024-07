Catanzaro, ufficiale l'acquisto di Volpe. In arrivo Pigliacelli

È iniziata ufficialmente la rivoluzione tecnica del Catanzaro di Floriano Noto. Dopo aver affidato l'area sportiva al trio composto da Morganti, Polito e Caserta, le aquile calabresi hanno accolto in giornata il giovane Giovanni Volpe , fantasista napoletano che ha sottoscritto un contratto triennale. In arrivo anche il portiere Mirko Pigliacelli .

Catanzaro, ufficiale l'arrivo di Colpe. È fatta per Pigliacelli

Il Catanzaro ha ufficializzato nel pomeriggio odierno l'acquisto di Giovanni Volpe, che non ha nascosto la propria emozione ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Quando ho avuto la chiamata del mio procuratore che mi ha prospettato la possibilità di venire a Catanzaro sono stato subito entusiasta, non vedevo l’ora di firmare. È una piazza che ho vissuto da avversario e ho sempre ammirato lo stadio pieno di gente, il tifo che supporta la squadra fino all’ultimo minuto dalla partita. Per un calciatore è sempre bello, dà sempre uno stimolo un più. Non vedo l’ora di iniziare", ha concluso Volpe. Intanto, dal mercato sta per arrivare anche il colpo Mirko Pigliacelli, estremo difensore che andrà a sostituire Fulignati, approdato alla Cremonese nei giorni scorsi. Il portiere ex Frosinone ha già lasciato il ritiro del Palermo e sottoscriverà un contratto biennale, con opzione di rinnovo fino al 2027, con la società calabrese.