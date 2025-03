Brutto Catanzaro ma Caserta ritrova di nuovo Iemmello 

Catanzaro, niente processi

La prima sconfitta del 2025, dopo un percorso che aveva catapultato per 2 settimane i giallorossi al 4° posto, fa riflettere, un campanello d’allarme se, a questo tonfo, si somma anche il risultato precedente che aveva visto il Catanzaro impattare al Ceravolo con la Reggiana. Una sorpresa per una formazione che finora si è ben comportata ovunque, conquistando punti su campi difficili esprimendo bel calcio negli ultimi mesi. Le energie del Catanzaro, ora, sono rivolte al derby di Calabria, di domenica al Ceravolo. Il Catanzaro, orfano a Cremona dello squalificato Pietro Iemmello, ritroverà il proprio capitano, che aveva seguito i compagni in Lombardia, voglioso di ritrovare confidenza con la rete (non segna da metà febbraio allorquando piegò proprio a Ceravolo il Cittadella) anche per dare un segnale al nuovo capocannoniere del torneo, Francesco Pio Esposito che lo ha appena staccato in vetta. Saranno tanti i motivi del derby tra Catanzaro e Cosenza, tra questi anche la voglia di cancellare il finale della gara d’andata, era il 26 dicembre, terminata sul pari di un rocambolesco finale coi giallorossi in superiorità numerica agguantati alle ultime battute di una gara con un recupero senza precedenti. Dopo quella gara, i tifosi giallorossi incontrarono la squadra di mister Caserta al rientro a Catanzaro, dialogando con capitan Iemmello, dimostrando vicinanza ma chiedendo al contempo quelle qualità che torneranno utili nella gara di questa domenica in termini di umiltà, corsa e impegno dall’inizio alla fine.

Catanzaro, la tifoseria è in fermento

Intanto la tifoseria giallorossa è pronta a stringersi ai propri calciatori: il diritto di prelazione concesso agli abbonati per questa gara, per la quale è stata indetta la giornata giallorossa, è stato esercitato da 5.200 tifosi, numero destinato a salire, visto che a partire dalle 15 di oggi sarà possibile acquistare in vendita libera i biglietti per i settori riservati ai tifosi calabresi, tanto ai botteghini che on line. Si prevedono circa 12.000 tifosi per una gara che va ben oltre i 3 punti in palio. La squadra, intanto, si ritroverà per la ripresa del lavoro settimanale nel pomeriggio al PoliGiovino, tornato a disposizione dopo lavori di risemina.