Catanzaro mai solo per i playoff: invasione giallorossa al 'Braglia' di Modena

CATANZARO - Riparte da una sfida in trasferta l’ultimo miglio della stagione regolare del Catanzaro . Da qui al prossimo 9 maggio, le ultime 8 gare vedranno i giallorossi impegnati 5 volte in trasferta e 3 al Ceravolo ( Bari, Palermo e Sampdoria ), dato da non sottovalutare. Dopo la sosta, dunque, si riprende da Modena con la tranquillità che la formazione allenata da Fabio Caserta ha nelle proprie corde, dopo aver condotto, finora, una stagione da invidiare per risultati e contenuti tecnici. Poter giocare sempre a testa alta, senza assilli di classifica e con la grande voglia di continuare a stupire, consolidando un assetto sempre più rodato, uscito ancor più forte dal mercato di gennaio , è l’arma in più di questo Catanzaro . Non manca qualche apprensione per l’assetto esterno, viste le 4 reti incassate nell’ultima uscita a Cremona , ma a detta di tecnico e giocatori, si è trattato di un incidente di percorso superato guardandosi negli occhi nel chiuso dello spogliatoio , brillantemente archiviato nel turno successivo. Il 5° posto attuale, dopo aver perso il 4° mantenuto per 2 settimane, fa inorgoglire società e tifosi, ora c’è da sprintare per consolidare la posizione playoff , facendo leva sulla mente libera insieme alla possibilità di poter fare anche meglio rispetto alla stagione passata conclusa in semifinale .

Catanzaro, tifosi presenti e vincenti

Anche a Modena il Catanzaro non sarà solo. Infatti, così come sta succedendo in ogni trasferta, il settore ospiti viene immediatamente preso d’assalto dai tifosi giallorossi che si ritrovano da ogni parte d’Italia. I 1.527 posti riservati agli ospiti dello stadio Braglia sono stati immediatamente polverizzati a testimonianza del patrimonio di passione che ogni volta si muove accanto al Catanzaro portando correttezza ma anche premi, ove si pensi che nel prossimo fine settimana verrà inaugurato in un quartiere cittadino un campetto sportivo polivalente finanziato dal main sponsor della Lega all’esito dello svolgimento di un concorso (Fattore Campo), grazie alla costanza dei tifosi giallorossi che si sono aggiudicati il 1° posto.

Catanzaro sulla via Emilia

L’affetto verso la squadra del presidente Floriano Noto, rinverdito anche dal rotondo risultato nel derby di Calabria, sarà un aiuto in più a Modena dove il Catanzaro sarà di scena sabato pomeriggio. La squadra è alle prese con gli allenamenti settimanali e ieri mattina, al Poligiovino, a parte i 3 infortunati (D’Alessandro, La Mantia e Pontisso), ha accusato un leggero problemino il difensore centrale Antonini, mentre capitan Iemmello è tornato al proprio posto dopo aver accusato un piccolo fastidio muscolare lunedì pomeriggio. Per oggi è previsto il rientro del centrocampista romeno Ilie, impegnato con la propria U21. Dopo la bella prestazione offerta contro il Cosenza (2 assist nel secondo tempo), il giovane talento ex Nizza sarà in lizza con Pagano per un posto da titolare in cabina di regia in aiuto a Petriccione e Pompetti.