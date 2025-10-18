Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
"Vinceremo per il piccolo Francesco": la bellissima sorpresa di Aquilani e di tutto il Catanzaro 

"Vinceremo per il piccolo Francesco": la bellissima sorpresa di Aquilani e di tutto il Catanzaro 

Alla vigilia del match contro il Padova, i giallorossi hanno accolto un tifoso speciale nel centro sportivo di Giovino
1 min
TagsCatanzaro

Un incontro speciale, un momento indimenticabile per il piccolo Francesco e per tutto il Catanzaro. Nel centro sportivo di Giovino, il mister Alberto Aquilani e tutta la squadra e staff al completo hanno organizzato una bellissima sorpresa per un bambino affetto da una grave malattia, che aveva espresso il desiderio di incontrare i suoi beniamini giallorossi. Un sogno diventato realtà, quando la famiglia è riuscita a portare il piccolo tifoso, bendato, nella sala stampa del club. Tanti applausi, sorrisi e qualche lacrima di gioia: emozioni incontenibili che hanno contagiato tutti i presenti nel momento in cui Francesco ha capito che davanti a lui c'erano i suoi idoli. Il tecnico Aquilani lo ha fatto poi sedere al suo posto e ad incoraggiare i suoi con discorso motivazionale, in vista del prossimo match contro il Padova di Serie B: "Andiamo a segnare. Dobbiamo vincere la prossima partita. Dovete cercare di fare il vostro meglio possibile. Fate tutto quello che riuscite. Fate tutto, così riusciremo".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Catanzaro

Da non perdere

Serie B, il Catanzaro pareggia in rimontaAquilani: "Catanzaro matrimonio che si doveva fare"