"Vinceremo per il piccolo Francesco": la bellissima sorpresa di Aquilani e di tutto il Catanzaro 

Un incontro speciale, un momento indimenticabile per il piccolo Francesco e per tutto il Catanzaro. Nel centro sportivo di Giovino, il mister Alberto Aquilani e tutta la squadra e staff al completo hanno organizzato una bellissima sorpresa per un bambino affetto da una grave malattia, che aveva espresso il desiderio di incontrare i suoi beniamini giallorossi. Un sogno diventato realtà, quando la famiglia è riuscita a portare il piccolo tifoso, bendato, nella sala stampa del club. Tanti applausi, sorrisi e qualche lacrima di gioia: emozioni incontenibili che hanno contagiato tutti i presenti nel momento in cui Francesco ha capito che davanti a lui c'erano i suoi idoli. Il tecnico Aquilani lo ha fatto poi sedere al suo posto e ad incoraggiare i suoi con discorso motivazionale, in vista del prossimo match contro il Padova di Serie B: "Andiamo a segnare. Dobbiamo vincere la prossima partita. Dovete cercare di fare il vostro meglio possibile. Fate tutto quello che riuscite. Fate tutto, così riusciremo".