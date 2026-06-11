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Quella parte di Aquilani che resterà per sempre a Catanzaro© LAPRESSE

Quella parte di Aquilani che resterà per sempre a Catanzaro

Il calcio non è solo un gioco: lo conferma il commovente congedo dell'allenatore che ha portato i calabresi a un passo dalla Serie A, onorando la squadra, la società e una tifoseria straordinarie per passione ed entusiasmo
Xavier Jacobelli
1 min
TagsAquilaniCatanzaro
No, il calcio non è solo un gioco. Lo conferma il commovente congedo di Alberto Aquilani dal Catanzaro, la squadra da lui portata a un passo dalla Serie A, onorando la società e i catanzaresi con una stagione eccezionale, esaltante  valori autentici quali la passione, l'entusiasmo, il sostegno incondizionato all'inseguimento di un sogno. Non è stato coronato, ma ha reso il club di Floriano Noto ancora più apprezza

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