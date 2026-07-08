Catanzaro, privo di efficacia il contratto di Turati: pronto Gorgone

Il Catanzaro e Marco Turati si separano. Di fatto, non è mai iniziata l'avventura dell'ex tecnico del Siracusa sulla panchina delle aquile calabresi, che hanno recentemente salutato Alberto Aquilani. Il ds Ciro Polito aveva scelto di dare fiducia a Turati, che ha poi fatto dietrofront e accettato clamorosamente la corte dello Spezia. Il Catanzaro, dal canto suo, ha poi virato su Giorgio Gorgone.