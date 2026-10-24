Il Catanzaro esonera Gorgone: è ufficiale, l'annuncio del club giallorosso
Giorgio Gorgone non è più l'allenatore del Catanzaro. Fatale la sconfitta per 6-1 al Ceravolo contro l'Ascoli nell'ottava giornata di Serie B. Il club calabrese, ultimo in classifica, con 4 punti, hanno deciso di procedere all'esonero e all'avvicendamento in panchina. C'è l'annuncio ufficiale.
Gorgone non è più l'allenatore del Catanzaro: il comunicato ufficiale
Il comunicato del Catanzaro: "US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli. La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS