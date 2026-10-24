Il Catanzaro esonera Gorgone: è ufficiale, l'annuncio del club giallorosso

Gorgone non è più l'allenatore del Catanzaro: il comunicato ufficiale

Il comunicato del Catanzaro: "US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli. La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore".