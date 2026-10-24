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Il Catanzaro esonera Gorgone: è ufficiale, l'annuncio del club giallorosso

Fatale la pesante sconfitta (6-1) al Ceravolo contro l'Ascoli nell'ottava giornata di Serie B: il tecnico e il suo staff sollevati dall'incarico
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1 min

Pubblicato il 24.10.2026, 23:29

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Giorgio Gorgone non è più l'allenatore del Catanzaro. Fatale la sconfitta per 6-1 al Ceravolo contro l'Ascoli nell'ottava giornata di Serie B. Il club calabrese, ultimo in classifica, con 4 punti, hanno deciso di procedere all'esonero e all'avvicendamento in panchina. C'è l'annuncio ufficiale.

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Gorgone non è più l'allenatore del Catanzaro: il comunicato ufficiale

Il comunicato del Catanzaro: "US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli. La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore".

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