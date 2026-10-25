Mignani nuovo allenatore del Catanzaro: è ufficiale

Michele Mignani è il nuovo allenatore del Catanzaro . Il club calabrese aveva deciso di esonerare Giorgio Gorgone dopo la pesante sconfitta casalinga per 6-1 contro l' Ascoli , risultato che ha lasciato la squadra all’ultimo posto in classifica con appena quattro punti.

Catanzaro, Mignani è il nuovo allenatore

Di seguito l'annuncio ufficiale per il nuovo tecnico: "US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato a mister Michele Mignani la guida tecnica della prima squadra. Mignani ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2028. A comporre il suo staff, al momento, saranno l’allenatore in seconda Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco. La società dà il benvenuto a mister Mignani e al suo staff, augurando loro buon lavoro alla guida delle Aquile".

Le ultime stagioni di Mignani a Cesena

Nell’ultima stagione alla guida del Cesena, Mignani aveva condotto la formazione romagnola al settimo posto in Serie B con 53 punti, conquistando l’accesso ai play-off. Il cammino verso la promozione si era però interrotto già al primo turno, con l’eliminazione per mano del Catanzaro. L'annata successiva si era conclusa anzitempo il 14 marzo 2026, quando, con la squadra all’ottavo posto e reduce da una serie di risultati negativi, il club aveva deciso di esonerarlo.