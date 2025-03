Klinsmann para il rigore con il Cesena, merito di una frase del raccattapalle: la commovente storia è virale

“Secondo te da che lato tirerà il rigore?”. “Secondo me calcia alla tua destra, vai Jonathan, sono sicuro che lo parerai”. “Anche secondo me tirerà lì, siamo d’accordo”. Cosa sarebbe il calcio senza storie, si chiede l'account social ufficiale del Cesena . E come dargli torto, dopo aver ascoltato la bellissima storia di Jonathan e Ivan. Jonathan è Klinsmann , primogenito di quel Jürgen che non ha bisogno di presentazioni nel mondo del pallone. Il 27enne figlio d'arte sta seguendo le orme del celebre padre, però in porta, con il neopromosso Cesena in Serie B . È il suo primo anno da titolare e la stagione fin qui è buona, anzi ottima, zona playoff. Ivan invece è il 12enne raccattapalle dello stadio Dino Manuzzi, per gli amici La Fiorita, che non dimenticherà tanto facilmente l'ultima sfida in casa con la Salernitana . Siamo al minuto 81, risultato ancora sullo 0-0 e ai campani viene fischiato calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Alberto Cerri , ma il portiere ha occhi solo per un'altra persona.

Il raccattapalle consiglia Klinsmann sul rigore: il video fa il giro del web

È qui che entra in scena Ivan, appostato dietro la porta di Klinsmann. “Ero andato a fare il raccattapalle - ha raccontato il classe 2013 ai canali ufficiali del club - A un certo punto hanno fischiato il rigore contro il Cesena e allora Klinsmann è venuto a chiedermi dove doveva tirare e dove si doveva tuffare, gli ho detto a destra e l’ha indovinato. E quando aveva la palla in mano si è girato verso di me e mi ha detto ‘dopo ti do la maglia’". Un grande sorriso illumina il suo viso, la gioia di ricevere quel cimelio ma forse quella ancora più intensa di essere stato ascoltato dai grandi, dai tuoi idoli. E aver fatto la differenza. "Per questo adesso ho in mano la maglia di Klinsmann che ha usato oggi con la Salernitana”, dice Ivan mostrando la maglietta con un sorriso a trentasei denti che racconta più di ogni altra parola. Per la cronaca, il Cesena ha poi vinto per 2-0 e il video della "storia di Jonathan e Ivan" ha ben presto fatto il giro del web. E non è solo un numero sul tabellino. E no, a volte non è solo un gioco.