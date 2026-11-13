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Pagano esclusivo: “Il massimo? La Serie A a Cesena”

Il talento lanciato dalla Roma si prepara a un’altra sfida: "Orgoglioso di essere stato allenato da Mourinho" 
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Massimo Boccucci
Massimo Boccucci

4 min

Pubblicato il 13.11.2026, 08:38

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Largo a questo giovanotto pieno di talento che da Roma ha conquistato Cesena. Da Mourinho che l’ha lanciato a Diamanti che l’ha trasformato da mezzala a play. Il centrocampista romano Riccardo Pagano, che compirà 22 anni il prossimo 28 novembre, sta conquistando spazio e complimenti da quando è arrivato a titolo definitivo in estate. Conta 10 presenze, unica assenza a Modena, in un gruppo che lo tiene in altissima considerazione.

Cosa significa Cesena?

«Una scelta fatta con totale convinzione e una scoperta bellissima. La città mi piace molto, vive di calcio e l’impatto è stato positivo, con compagni, staff e contesto».

Come ha trovato l’ambiente?

«La serenità e la compattezza mi hanno colpito. I tifosi ci stanno sostenendo in un modo incredibile. Giocare al Manuzzi e in trasferta con loro al seguito è bello».

Le qualità della squadra?

«Va sempre molto forte nel ritmo, vuole aggredire in avanti e grazie al lavoro con il mister stiamo cercando di essere propositivi».

Diamanti ha creduto in lei.

«Mi sta dando tanta fiducia, io cerco e spero di ripagarla tutti i giorni. Avverto la responsabilità».

La classifica le piace?

«Qualche gara poteva andare meglio, visto il gioco e le occasioni. Talvolta abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Ma possiamo essere contenti ed è solo l’inizio».

Dove potete arrivare?

«Conta la salvezza, bisogna pensare intanto a quello. Si ragiona gara per gara: il prossimo obiettivo è il Verona che ci aspetta dopo la sosta».

La partita più bella?

«In casa col Mantova abbiamo giocato a una porta, penso che sia stata la gara più completa. A livello personale dico con la Cremonese».

Cosa si porta dietro di Roma e di Mourinho?

«Di Roma tutto, è la mia città. È stato un onore essere allenato da Mourinho, uno dei più forti nella storia del calcio. Essere apprezzato da lui è stato un privilegio, i suoi consigli fanno crescere e saranno con me per tutta la carriera. Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A e in Europa League, tutto questo ti dà esperienza e fiducia. Certe partite fanno crescere, giocando a un livello molto alto, e mi hanno aiutato nel percorso che sto facendo».

Quali sono i margini di miglioramento?

«Per la squadra tantissimi, possiamo migliorare nel concretizzare di più le occasioni e restare accesi tutta la gara, così come nella gestione della palla. Gioco in un ruolo nuovo: il play non l’avevo mai fatto. Sto cercando d’imparare nuove cose, qualche compito difensivo in più e il posizionamento, come ricevere la palla e guardare in avanti. Ci sono scoperte ogni giorno».

Il suo sogno?

«Tornare in A e restarci. So che è un percorso che passa dalle esperienze come Cesena. Spero di poterci riuscire con questa maglia, in un posto dove mi sto trovando davvero bene».

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