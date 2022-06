Serie B, Cosenza: il rapporto con Bisoli non proseguirà

COSENZA - Il Cosenza della prossima stagione non vedrà sulla propria panchina Pierpaolo Bisoli, che ha giudato, nell'ultima stagione, la squadra alla salvezza attraverso il play out. Il club calabrese, tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha infatti reso noto che "il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli in scadenza il 30 giugno prossimo, di comune accordo non proseguirà. A Pierpaolo Bisoli va il ringraziamento della Società e l’augurio per il prosieguo della carriera". In questa stagione, Bisoli è subentrato all'esonerato Occhiuzzi nello scorso febbraio, guidando poi la squadra alla conquista della permanenza nel campionato cadetto.