Cosenza, ufficiale il nuovo tecnico: è Davide Dionigi

COSENZA - Il Cosenza annuncia il nuovo tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione tramite il suo sito ufficiale. " E' Davide Dionigi il nuovo allenatore del Cosenza. Nato nel 1974 a Reggio Emilia, inizia la carriera da allenatore nel 2010 con il Taranto in Lega Pro, nella prima stagione centra i playoff, nella seconda sfiora la vittoria del campionato. L’esordio in B sulla panchina della Reggina nella stagione 2012/2013, poi allena in Lega Pro la Cremonese che porta ai play off e, ancora in Serie B. Varese. Matera e Catanzaro le altre esperienze in Lega Pro prima di approdare all’Ascoli che conduce alla salvezza nella stagione 2019/2020 di Serie B. Nella scorsa stagione ha collezionato dieci presenze sulla panchina del Brescia. Dionigi ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023. Al mister, che è stato presentato alla stampa stamattina alle ore 10 presso la sala stampa Bergamini dello stadio San Vito Gigi Marulla alla presenza del Direttore Sportivo Roberto Gemmi, il benvenuto nella famiglia rossoblù" - recita il comunicato della società calabrese.