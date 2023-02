Cosenza, la carica di Zarate: la frase sull’Italia e il messaggio ai tifosi

COSENZA - A 35 anni Mauro Zarate torna in Italia per dare una mano al Cosenza in serie B. L'obiettivo del club calabrese è la salvezza e l'argentino, intercettato all'aeroporto di Lamezia Terme al suo arrivo, ha espresso tutta la sua felicità di tornare a giocare nel Belpaese. Zarate arriva in rossoblu a parametro zero, dopo l'esperienza in Uruguay con l'Atletico Platense. Ha firmato un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Ecco le sue prime parole ai microfoni di Sky: "Sono solo un po’ stanco per il lungo viaggio, ma sto bene. L'Italia mi è mancata tanto, volevo tornare a giocare qui e ho tanta voglia. Un messaggio ai tifosi? Preferisco far parlare il campo, ho tanta voglia di giocare, speriamo di fare grandi cose e arrivare all’obiettivo di squadra”.