Cosenza, il capolavoro di Viali nella Calabria con 3 squadre in B

La determinazione del Cosenza di Vaili

Da ventitrè anni il Cosenza non conquistava un risultato positivo al Rigamonti dove, nella partita decisiva, inizialmente Viali ha schierato una formazione con dieci giocatori italiani su undici. Le scelte sono state premiate dalla grinta e dalla determinazione del gruppo, corroborato dalle energie dei suoi giovani più interessanti (Nasti, Brescianini, Aldo Florenzi), valorizzati dal tecnico in una stagione che, ancora una volta, ha registrato l'appoggio appassionato di un pubblico che ha sostenuto la sua squadra nella grande rincorsa, non lasciandola sola né al San Vito-Marulla né in trasferta, come hanno dimostrato i mille sostenitori presenti a Brescia. Il gol di Meroni, all'ultimo respiro, li ha ripagati e ha ripagato i sacrifici, la determinazione dei giocatori e di Vaili che non hanno mai smesso di credere nella permanenza in Serie B. E tutto questo, nonostante i difficili inizi del successore di Dionigi che, nelle prime sei partite della sua gestione, aveva inanellato 1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte. Per Meroni, la soddisfazione è stata doppia. Proprio con la maglia del Cosenza, nella stagione 2016-2017, il difensore di scuola empolese, oggi ventiseienne, aveva debuttato fra i professionisti. Nella prossima stagione, in Serie B si annunciano superderby calabresi fra il Catanzaro, il Cosenza e la Reggina: un motivo d'orgoglio per l'intera regione.