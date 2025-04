Espulsione lampo in Frosinone-Cosenza: il rosso diretto arriva dopo 30 secondi

Ha dell'incredibile la partita di Christos Kourfalidis , protagonista in negativo nel secondo tempo di Frosinone-Cosenza , terminata sul punteggio di 2-2. Il centrocampista greco è entrato al posto di Cruz al minuto 78 e dopo 30 secondi è intervenuto in modo pericoloso, alzando la gamba all'altezza del viso di Barcella, colpito in pieno dallo scarpino destro del classe 2002. Prima l'ammonizione dell'arbitro, poi l'intervento del Var e il cartellino rosso che ha ridotto in dieci uomini la formazione di Alvini.

Kourfalidis, entra e viene espulso dopo 30 secondi in Frosinone-Cosenza

Kourfalidis paga a caro prezzo l'intervento in gioco pericoloso ai danni di Barcella, a 11 minuti dal 90' di Frosinone-Cosenza. Alla ricerca del pallone, il 22enne è andato a contrasto con il diretto avversario, portando il piede destro sul volto del giocatore ciociaro, lesto nell'arrivare prima sulla sfera con un colpo di testa. L'arbitro Cosso ha inizialmente punito Kourfalidis con il cartellino giallo, prima di essere richiamato all'on field review da Fourneau e Miele, che hanno avuto modo di rivedere l'episodio in sala Var. Da lì, l'espulsione per il calciatore entrato da appena 30 secondi al posto di Cruz e l'inferiorità numerica dei calabresi, poi raggiunti nel finale dai padroni di casa. Non sono mancate le proteste della panchina rossoblù, come si è percepito dai microfoni presenti a bordocampo di DAZN: "Ma che rosso è?", ha detto nei confronti del quarto ufficiale uno dei componenti dello staff di Alvini, a margine dell'on field review di Cosso.