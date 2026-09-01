Incredibile Cremonese: esonerato Giampaolo dopo la vittoria in Coppa Italia

CREMONA - Incredibile nella Cremonese: nonostante la vittoria di oggi in Coppa Italia sul Parma , la società lombarda ha comunicato di aver esonerato l'allenatore Marco Giampaolo : "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Marco Giampaolo. Il club grigiorosso desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la professionalità, l'impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona", si legge un una nota ufficiale della Cremonese.

Bene in Coppa Italia, male in Serie B

L'esonero arriva a tre ore dall'impresa della squadra grigiorossa, che ha eliminato il Parma dalla Coppa Italia, battendolo 2-0 al Tardini. La formazione allenata da Giampaolo si è imposta grazie ai gol nel primo tempo di Lottici Tessadri e Licina, regalandosi la sfida contro il Como agli ottavi di finale in programma a dicembre. A guidare la Cremonese contro i lariani di Fabregas però non ci sarà più il 59enne allenatore nativo di Bellinzona, che paga per il cattivo inizio di stagione in Serie B dei suoi ragazzi: la squadra grigiorossa, nelle prime due giornate del campionato cadetto, ha perso 1-0 in trasferta con l'Empoli e 3-0 in casa contro il Modena. Domenica prossima la Cremonese affronterà il Padova con un nuovo allenatore in panchina.