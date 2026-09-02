La Cremonese riparte da Pecchia: ufficiale il cambio in panchina

Dopo l' esonero di Marco Giampaolo , arrivato a sorpresa poche ore dopo la vittoria per 2-0 sul Parma in Coppa Italia , la Cremonese ha scelto il nuovo allenatore. Il club grigiorosso ha ufficializzato il ritorno di Fabio Pecchia .

Cremonese, Pecchia nuovo allenatore: è ufficiale

Questo il comunicato del club: "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Fabio Pecchia la guida tecnica della prima squadra. Classe 1973, il tecnico torna sulla panchina grigiorossa dopo l’esperienza maturata tra le stagioni 2020/21 e 2021/22, nel corso delle quali ha guidato la Cremo 60 volte e conquistato, al termine della seconda annata, la promozione in Serie A. Nel corso della sua carriera, l’allenatore ha totalizzato 189 panchine in Serie B e 63 nel massimo campionato italiano. La Società e la Proprietà danno il bentornato a mister Pecchia e al suo staff, augurando loro buon lavoro e le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione".

Cremonese, avvio difficile in Serie B

A pesare sulla decisione della società è stato soprattutto il difficile avvio in Serie B dopo la retrocessione. La Cremonese ha infatti raccolto due sconfitte nelle prime due giornate, cadendo per 1-0 sul campo dell’Empoli e venendo poi battuta 3-0 in casa dal Modena. Domenica prossima, contro il Padova, i grigiorossi ripartiranno dunque con Fabio Pecchia in panchina.