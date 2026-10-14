Nicola rescinde con la Cremonese: c'è l'annuncio ufficiale

Davide Nicola ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Cremonese ed è ora libero di accordarsi con un altro club. Il tecnico era stato esonerato lo scorso 18 marzo, al suo posto era subentrato Marco Giampaolo, a sua volta sollevato dall'incarico a inizio stagione appannaggio di Fabio Pecchia. A darne annuncio la società grigiorossa attraverso il proprio sito ufficiale.