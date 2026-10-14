Nicola rescinde con la Cremonese: c'è l'annuncio ufficiale

Il tecnico era stato esonerato lo scorso 18 marzo dal club grigiorosso, che lo saluta attraverso un comunicato: è pronto per l'inizio di una nuova avventura
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Pubblicato il 14.10.2026, 18:55

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Davide Nicola ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Cremonese ed è ora libero di accordarsi con un altro club. Il tecnico era stato esonerato lo scorso 18 marzo, al suo posto era subentrato Marco Giampaolo, a sua volta sollevato dall'incarico a inizio stagione appannaggio di Fabio Pecchia. A darne annuncio la società grigiorossa attraverso il proprio sito ufficiale.

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Cremonese, risolto il contratto con Nicola: il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale: "U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto augurandogli le migliori soddisfazioni professionali". Nicola può ripartire dal Venezia, prendendo il posto di Giovanni Stroppa.

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