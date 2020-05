Maxi Lopez, il Crotone si dissocia: “Battuta infelice. Valutiamo provvedimenti”

“Se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia succede una guerra mondiale. Qui è completamente differente, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio”. Le parole di Maxi Lopez rilasciate all’emittente TyC Sports non sono state gradite dal suo club che ha preso le distanze in una nota. “Il Crotone intende prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo tesserato Maxi Lopez, rilasciate ieri sera ad una televisione argentina e riprese da diverse fonti anche nazionali. Il club evidenzia come il calciatore abbia parlato con leggerezza, certamente eccessiva, così una battuta - comunque infelice - grazie alla cassa di risonanza dei social network si è diffusa in tempi brevissimi. Il Crotone, con in testa il presidente Gianni Vrenna ed il Direttore Generale Raffaele Vrenna, da sempre in ottimi rapporti con i vertici istituzionali e profondamente rispettosa del loro lavoro e delle loro decisioni, pur riconoscendo la buona fede dell'attaccante, si dissocia e comunica che nelle prossime ore valuterà eventuali provvedimenti”.

Maxi Lopez: "Scudetto alla Juve? Sarebbe una guerra mondiale. E su Lotito..."

“Crotone promosso in caso di stop della B”

"Esiste un direttiva disposta dalla Uefa che invita le federazioni a cristallizzare le classifiche facendo valere i punti accumulati al momento dello stop e il quoziente punti". È quanto sostiene l'avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo che ha seguito i più grandi processi sportivi patrocinando numerosi club, in una dichiarazione pubblicata sull'edizione di oggi del bisettimanale "Il Crotonese". Il parere dell'esperto di fatto aprirebbe le porte della Serie A proprio al Crotone che si trova al secondo posto della classifica di Serie B. In entrambi i casi (classifica cristallizzata o quoziente punti) il Crotone acquisterebbe pieno titolo alla promozione in serie A. La classifica attuale lo colloca infatti al secondo posto a quota 49, con due punti di vantaggio sul Frosinone. Posto utile ai fini del regolamento per la promozione diretta. Il quoziente punti tiene conto delle partite complessive giocate. Soltanto Ascoli e Cremonese registrano una partita in meno, ma anche annullando eventualmente quella giornata la situazione non cambierebbe. "Io sostengo la tesi del presidente della Figc Gravina - afferma Chiacchio - e spero che la stagione trovi la naturale conclusione sul campo, anche per evitare lungaggini burocratiche e contenziosi legali già paventati".