Crotone, parla Marrone: "Felice di essere tornato in campo"

CROTONE - "Sono contento, ho trovato continuità e ottenuto il record personale di gol realizzati, soprattutto perchè hanno portato punti alla squadra". Parole e musica del difensore del Crotone Luca Marrone, capace di iscrivere 3 volte il suo nome sul tabellino dei marcatori. Scuola Juve ma di proprietà del Verona, ora ha trovato la sua dimensione in Calabria. "Sicuramente si tratta di una stagione positiva sia per me che per il Crotone e se siamo al secondo posto vuole dire che abbiamo fatto delle grandi cose - ha spiegato al sito ufficiale rossoblù -. Ci sono stati anche momenti difficili ma li abbiamo superati da grande squadra e poi, prima di questa sosta forzata, eravamo veramente in ottima forma per arrivare fino in fondo. Dispiace essersi fermati sul più bello”. Lunedì 4 maggio per l'Italia è cominciata la fase 2, una ripartenza in qualche modo anche per il mondo del calcio grazie agli allenamenti facoltativi: "Quando sono tornato al campo del centro sportivo ero davvero felice perché non sono mai stato così tanto tempo fermo e tornare dove quotidianamente si lavora mi ha fatto sentire bene”. Un periodo di isolamento casalingo in cui Marrone è stato "con moglie e figlia, ma cercando di lavorare il più possibile, anche se non è facile perchè è totalmente diverso rispetto a quello che si fa al campo. Ma grazie ai programmi che ci inviava il nostro preparatore ho cercato di mantenere un po’ la forma”. In chiusura un bilancio sui suoi primi mesi al Crotone: "Io e la mia famiglia ci siamo trovati molto bene. La gente ti fa sentire a casa e poi quando vedo il mare sono sempre felice. Sono molto contento di questa esperienza".