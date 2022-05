Crotone, ufficiale: Franco Lerda è il nuovo tecnico

Il comunicato del Crotone

“Il Football Club Crotone comunica di aver raggiunto l’intesa con Franco Lerda per la guida tecnica della prima squadra. Per il tecnico piemontese, nato a Fossano il 19 agosto 1967, si tratta di un gradito ritorno: è già stato allenatore degli squali nella stagione 2009-2010 ottenendo un ottimo ottavo posto in classifica ed esprimendo un gioco propositivo e molto apprezzato dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Mister Lerda nella sua carriera ha allenato Saluzzo e Casale in Serie D, Pescara e Pro Patria in C. Dopo l’esperienza rossoblù ha guidato Torino, Lecce e Vicenza in B e, in Albania, l’FK Partizani. Nella stagione appena conclusa è subentrato sulla panchina della Pro Vercelli a metà stagione, centrando il traguardo playoff. Per il tecnico, che sarà presentato nelle prossime settimane, è pronto un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Un caloroso bentornato nella famiglia rossoblù e buon lavoro mister!”.