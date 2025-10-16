L'Empoli riparte da Alessio Dionisi . È ufficiale il ritorno dell'ex tecnico del Sassuolo, che ieri ha risolto il suo contratto con il Palermo e oggi è diventato a tutti gli effetti il nuovo allenatore dei toscani. È lui il successore di Guido Pagliuca , esonerato dopo aver collezionato 9 punti in 7 partite .

Empoli, ufficiale il ritorno di Dionisi: il comunicato del club

Questa la nota ufficiale dell'Empoli: "Empoli Football Club - si legge - è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento. Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico".

La carriera di Alessio Dionisi

"Nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) l’1 aprile 1980, - prosegue il comunicato - Alessio Dionisi intraprende la carriera da allenatore nel 2014, guidando l’Olginatese. Successivamente siede sulle panchine di Borgosesia e Fiorenzuola. Nell’estate 2018 approda all’Imolese, in Serie C, con cui conquista il terzo posto in campionato e la semifinale playoff. La stagione seguente guida il Venezia in Serie B, chiudendo all’undicesimo posto. Nel 2020 arriva all’Empoli, conducendo gli azzurri alla promozione in Serie A grazie alla vittoria del campionato a due giornate dal termine della stagione regolare. Al termine di quella stagione, a Dionisi fu assegnata la panchina d'argento, quale miglior tecnico della serie cadetta. Nelle due annate successive è alla guida del Sassuolo in Serie A, centrando un undicesimo e un tredicesimo posto. Nella scorsa stagione ha allenato il Palermo in Serie B".