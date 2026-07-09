Empoli, per la prima volta entra un nuovo socio: si tratta di un fondo americano

Una grossa svolta societaria in casa Empoli . Attraverso un comunicato ufficiale, la società toscana ha annunciato di avere sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in vista di un'operazione sul capitale della società . Un passaggio preliminare molto importante, che permetterà alle parti di poter definire la trattativa in via esclusiva.

Empoli, accordo con un fondo di investimento: il comunicato

"Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società". Questo il comunicato dell'Empoli. Per l'Empoli si tratta della prima apertura del capitale a un socio esterno da quando Corsi è presidente, dal 1991.

Un'altra proprietà straniera in Serie B

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, si tratterebbe di un'altra proprietà straniera in Serie B, dopo quella del Pisa, del Verona, del Cesena, del Palermo e della Sampdoria. In Serie A, invece, sono molte le società di proprietà straniere, come l'Inter, la Roma, il Milan, l'Atalanta, il Bologna, il Parma, la Fiorentina, il Frosinone, il Monza, il Venezia, il Como e il Genoa.