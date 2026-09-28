Empoli, Pagliuca esonerato: ufficiale anche la risoluzione del contratto

Guido Pagliuca non è più l'allenatore dell'Empoli. Il tecnico toscano è stato esonerato dopo aver raccolto 6 punti nelle prime cinque giornate del campionato di Serie B. La decisione è maturata a pochi giorni dalla sconfitta in rimonta subita al "Braglia" contro il Modena di Galloppa. Contestualmente, è stato risolto anche il contratto con l'allenatore e i suoi collaboratori, già nel mirino della Carrarese per sostituire lo staff di Gabriele Cioffi.