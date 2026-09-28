Empoli, Pagliuca esonerato: ufficiale anche la risoluzione del contratto
Guido Pagliuca non è più l'allenatore dell'Empoli. Il tecnico toscano è stato esonerato dopo aver raccolto 6 punti nelle prime cinque giornate del campionato di Serie B. La decisione è maturata a pochi giorni dalla sconfitta in rimonta subita al "Braglia" contro il Modena di Galloppa. Contestualmente, è stato risolto anche il contratto con l'allenatore e i suoi collaboratori, già nel mirino della Carrarese per sostituire lo staff di Gabriele Cioffi.
Empoli, Pagliuca esonerato: risolto anche il contratto, è ufficiale
"Empoli Football Club - si legge nella nota ufficiale della società biancazzurra - comunica di aver sollevato Guido Pagliuca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Bruno Loureiro Batista e Riccardo Carbone dai rispettivi incarichi. Il Club rende noto altresì di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico e con i componenti dello staff. A mister Pagliuca e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".
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