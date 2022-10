Frosinone, Borrelli si mette in evidenza

FROSINONE - La vittoria di venerdì sera a Venezia, oltre ad aver permesso al Frosinone di tornare al successo esterno dopo tre ko di fila e con i tre punti conquistati guadagnare il secondo posto di classifica a una sola lunghezza dalla capolista Ternana, ha anche fornito alcune indicazioni importanti al tecnico dei ciociari Fabio Grosso. Due in particolare. Partiamo dalla prima. Quella riguardante l’attaccante Gennaro Borrelli, arrivato in giallazzurro negli ultimi giorni di mercato. Fino alla sfida del “Penzo” il classe 2000 aveva avuto pochissimo spazio per mettere in mostra le sue capacità, ma nella mezz’ora finale di venerdì, quando Grosso lo ha mandato in campo per provare a recuperare lo svantaggio di 1-0, l’ex Pescara ha dimostrato di essere pronto per ritagliarsi di qui in avanti uno spazio più importante. Due ottime conclusioni (con la prima ha sfiorato l’incrocio dei pali con un sinistro a giro dal limite e la seconda non si è trasformata in gol solo per una parata eccezionale di Joronen) e poi la rete del definitivo 3-1. Ma in mezzo anche tanto lavoro per aprire varchi nella coriacea retroguardia avversaria, sia per sé che per i compagni. L’altra indicazione importante per Grosso ha certamente riguardato l’esterno sinistro di difesa Gianluca Frabotta. L’ex Juventus era reduce dalla brutta prestazione di Parma, dove aveva commesso due errori che avevano procurato altrettanti rigori e quindi permesso ai ducali di imporsi alla fine con il risultato di 2-1 (nel turno seguente in casa con la Spal è entrato solo nei minuti finali), e nella mezz’ora di Venezia ha cancellato in un solo colpo l’opaca prova precedente. Il classe ’99, infatti, è stato protagonista di tutti e tre gli assist che hanno portato nell’ordine ai gol di Lucioni, Mulattieri e Borrelli. La dimostrazione della forza caratteriale di questo ragazzo, che con il passare delle giornate potrà soltanto migliorare ulteriormente le sue prestazioni e confermare quanto di buono si diceva di lui nella stagione giocata in bianconero con Pirlo alla guida tecnica.