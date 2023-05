Frosinone in A, Grosso: "Come il Mondiale 2006, una gioia immensa"

ROMA - "La promozione in serie A è una gioia immensa. Diversa da quella del Mondiale vinto nel 2006, ma simile nella grandezza: sono imprese che diventano ricordi, le metti nel cassetto per guardare avanti, ma poi ogni tanto le rispolveri e ricordi di aver lasciato il segno". Fabio Grosso, autore del rigore decisivo nella finale Mondiale del 2006, ha fatto festa fino a tarda notte per la promozione in A del Frosinone che allena. "E' un risultato frutto di una cavalcata stupenda - dice al telefono con l'ANSA - fatta con persone di grande spessore".