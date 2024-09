Partipilo come Totti nel giorno del compleanno: l'esultanza è un omaggio

Anthony Partipilo è l'eroe del Frosinone . È suo il gol decisivo che regala tre punti fondamentali ai ciociari nella trasferta contro il Cittadella alla prima vittoria stagionale. Una rete importantissima che omaggia in tutto e per tutto Francesco Totti.

Partipilo omaggia Totti: il cucchiaio e il gesto del "Pupone"

Un omaggio che non arriva in una giornata casuale dato che oggi la leggenda della Roma compie 48 anni. Al 62' l'arbitro concede un calcio di rigore in favore del Frosinone. Dal dischetto si presenta proprio Partipilo che di cucchiaio porta sul momentaneo 2-0 i gialloblù (la partita è finita 2-1). Il giocatore cresciuto nel vivaio del Bari si porta poi il pallone sotto la maglia e fa il gesto del "Pupone", con il pollice in bocca.